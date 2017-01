Morning Glory - Hamon et Valls, les frères ennemis !  

Il n’y a pas si longtemps, on les confondait…Même génération… Même taille… Même gabarit… Mais ça, c'était avant ! Aujourd'hui on ne les confond plus. Hamon sur Inter, Valls sur RTL... C'est parti pour le debrief des matinales version "Gladiator". Depuis hier, les deux Camps se partagent les matinales et tentent de ne pas répondre à LA question : " Le PS est-il mort ? ". Entre Manuel Valls qui ne veut pas répondre et le regard de Benoit Hamon… Ce qu'on comprend, c’est que lundi : Le PS n’existe plus.