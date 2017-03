Les matinales radio et télé donnent le ton et l’ambiance des journées. Cette semaine, on a eu plein de noms rigolos. Que Laurent Macabiès s’est permis de mettre en image. Ce matin, RTL a inauguré sa matinales présidentielle. Emmanuel Macron a parlé 2 heures. Enfin non : il était SUR PLACE 2 heures… Car qui apprend à Emmanuel Macron à faire des silences ? Qui le convainc de « créer du suspense ? »