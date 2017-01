A 28 ans, Nadine Sierra est la nouvelle voix de L'Opéra de Paris. Elle a déjà fait vibrer le Met de New York et la Scala de Milan. Cette américaine a fait succomber la Scala, réputée comme la scène la plus difficile du Monde. Sur la scène de Quotidien, elle nous interprète "Cari Nome" de Verdi, issu de son opéra favori "Rigoletto".