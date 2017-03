Le naufrage du PSG analysé par les chaînes info  

Vous faisiez quoi vous à 22h45 ? Car les supporters du PSG se souviendront toute leur vie d'où ils étaient au moment où Sergio Roberto marque le but de la qualification. Un naufrage analysé tout le long de la soirée par les chaînes infos du monde entier ! Pourtant à quelques minutes du match le discours était plutôt positif, voir même un peu trop chauvin... 90 minutes plus tard le ton, les mots et les visages étaient tout autre...