Neil Patrick Harris, un vrai enfant de la télé  

Quotidien accueille ce soir un vrai enfant de la télé, enfant star à 16 ans dans la série Dr Doogie, Neal Patrick Harris est devenu une super star mondial grace à son rôle culte de Barney dans le sitcom "How I Met Your Mother" avec son rôle de draggeur invétéré. Un artiste complet que seul Hollywood et Broadway peuvent produire, chanteur, acteur, danseur, Neil Patrick Harris sait tout faire. En janvier, il a créé l’événement en reprenant le célèbre rôle du Comte Olaf dans la version Netflix de Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire. Un rôle exubérant et mystérieux qui lui va comme un gant.