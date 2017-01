Nora a la réponse : C'est qui Donald Trump ?  

Entre l’Investiture de Trump et la primaire à gauche, les parents parlent beaucoup politique en, ce moment. Et les bouts de chou se posent beaucoup de questions. Heureusement, Nora a toujours réponse à tout. Trump oblige, Nora répond ce soir avec des Alternatives Facts, c'est à dire une autre version des faits. à "Qui est Donald Trump ?" "Qui est Melania ?" "C'est quoi la Primaire de la Gauche ?" "C'est qui Jean-Luc Bennahmias ?", "C'est qui Pénélope Fillion ?" "Est-ce que la misogynie ca rend plus viril ?"