Ils sont français, ils se sont rencontrés en 6ème et ils ne se lâchent plus depuis : César de Rummel et Dorian Lo alias Ofenbach ont commencé par remixer leur artistes préférés avant d’écrire leurs propres sons deep house teintés de rock. Leur nouveau single « Be mine » en featuring avec le chanteur Gaspard Murphy cartonne déjà partout en Europe. Voici Ofenbach et Gaspard Murphy avec "Be mine".