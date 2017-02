L’invité du jour était prévu depuis longtemps et hasard de l’actualité… Il fait la une du Parisien en haut et la une du parisien… En bas… Il est grand reporter spécialiste de la droite et de l’extrême droite… Il sort CE livre sur la famille Le Pen avec cet angle plutôt original : la résidence de Montretout. Ca s’appelle "dans l’enfer de Montretout" aux éditions Flammarion. Voici Olivier Beaumont.