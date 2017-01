Le message d'Omar Souleyman à la Syrie et aux Syriens.  

C'est un phénomène que reçoit Yann Barthès ce soir. Originaire de Syrie et aujourd'hui exilé en Turquie, celui qui s'est fait connaitre comme chanteur de mariage, est devenu en quelques années un artiste incontournable réussissant a travailler avec des artistes branchés comme Modeselektor ou Four Tet tout en conservant son authenticité. Incontournable avec son Keffieh rouge, son épaisse moustache et lunettes de soleil dont il ne se sépare jamais Depuis le début de la guerre civile en Syrie, Omar Souleyman s’est exilé en Turquie mais il continue de se produire partout, comme en 2013 où il a chanté au concert du Prix Nobel de la Paix.