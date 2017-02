Panayostis Pascot a surtout ouvert mes Chakras. Depuis sa visite au Salon Parapsy - le salon de la Voyance et de l’Hypnose - c'est un nouvel homme. Jeune homme. Un autre enfant. Il est maintenant Voyant Médium Pure Yann et il est allé me connecter au Chi des gens dans la rue. On regarde.