Panayotis Pascot : Il voit des voyants partout !  

Panayostis Pascot est au Salon Parapsy. Dans ce Salon, on pouvait retrouver Marcela Voyance, Don Francesco, Axel de Paris le fameux voyant de célébrités, Maurice Simon médium sans support, Christian mi médium mi huisser de justice, Fifi mi tarologue mi chien de compagnie c’est assez extraordinaire. Ca commence à devenir vraiment n’importe quoi lorsqu’on tombe sur un stand de fruits secs mais alors pas n’importe lesquels, des fruits secs destinés aux Astronautes c’est écrit juste ici ça veut dire que les Astronautes il viennent vraiment faire leurs courses à Porte de Champerret ! J’ai vraiment comme un doute et attention toujours plus improbable non loin des fruits secs de la Nasa on est tombés sur stand de fromages où l’on pouvait trouver de la Tome pesto-basilic ou encore Lavande-romarin à 59, 90 euros le KG je rappelle que l’on est au Salon des Voyants et des Médiums donc je suis parti poser la question.