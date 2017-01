Parcels - "Myenemy" en live sur Quotidien  

Mi surfer, mi hipster, voici les cinq australiens berlinois du groupe « Parcels ». Et attention : grosse machine à funker en vue ! Ils n’ont que 20 ans mais leurs riffs de guitare et leurs lignes de basse font déjà danser le monde à la manière de Chic et Daft Punk. Voici Parcels avec « myenemy ». Leur Premier EP « Hideout » est sorti aujourd’hui. Ils seront au Point Ephémère le 16 Février et au Printemps de Bourges.