Parlement transparent : Macron, Dupont-Aignan et Mélenchon répondent  

Parlement Transparent, épisode 10. Et les candidats à la présidentielle, ils en pensent quoi ? 8 candidats nous ont répondu. Fillon, toujours pas. Dans Quotidien, on a déjà entendu Hamon, Guaino et Arthaud. Aujourd’hui, je te présente Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Dupont-Aignan. Notre question préférée, c’est celle sur l’IRFM. Tu sais cette enveloppe, de 6000 euros, chaque mois, pour tes frais professionnels. Et ça, je rappelle que PERSONNE, mais alors PERSONNE, ne la contrôle. Que propose Emmanuel Macron ?