ParlementTransparent : l'exemple anglais  

L’opération Parlement transparent continue avec notre hashtag, là en bas de votre écran. Depuis la semaine dernière, on a une obsession : comprendre pourquoi les comptes du parlement et des parlementaires échappent à tout contrôle externe. La semaine dernière Valentine Oberti a envoyé un questionnaire aux députés et sénateurs. Seulement 45 sur 925 parlementaires ont répondu à ce questionnaire. Des élus plutôt à gauche qui sont globalement pour un contrôle des comptes du Parlement. Certains élus ont même donné l'exemple de la Grande-Bretagne où comment le dailytelegraph avait fait tremblé les parlementaires d'outre-manche.