ParlementTransparent : Quotidien envoie son questionnaire  

Si la Cour des Comptes contrôle la bonne utilisation de l'argent public, elle n'a aucun contrôle sur l'argent qui peut circuler à l'Assemblée Nationale, car c'est un budget d'1 milliard d'euros par an qui n'est absolument pas contrôlé. Une information qui prend tout son sens avec le Penelope Gate et l'affaire Fillon. C'est pour cela que Quotidien a décidé d'agir en lançant l'opération #PARLEMENTTRANSPARENT. Valentine Oberti avec Paul Larrouturou ont rencontré des sénateurs pour savoir s'ils trouvaient normal que leur budget et leur dépense ne soient pas examinés. Si certains se montrent transparent, nombreux restent évasifs. Mais avant d'être une affaire de principe c'est une affaire de personnes. A 72 jours de la Présidentielle Quotidien a envoyé un questionnaire à chaque député et chaque sénateur. car S’ils promettent du "changement"… Ne faut il pas commencer par ça ?