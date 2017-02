ParlementTransparent : Le Penelope Gate de Marine Le Pen  

Voilà une bonne semaine que l'opération #ParlementTransparent a débuté. 925 parlementaires ont été interrogés sur la transparence du gouvernement, et seuls 91 ont répondu à date. Vous pouvez d'ores et déjà découvrir les noms de ces bons élèves sur notre carte interactive, réalisée avec l'aide de Wemap. Dans le menu du site, cliquez sur la rubrique "#ParlementTransparent". Ce soir, zoom sur les soucis du Front National. Mediapart et Marianne ont publié un nouveau document qui concerne Thierry Légier, l'un des assistants parlementaires de Marine Le Pen. Assistant parlementaire peut-être, mais garde du corps avant tout ! Alors comment ce dernier a-t-il pu occuper ces deux postes à la fois ? Enquête.