Patrick Boucheron : "la mondialisation ne date pas d'hier"  

Sorti il y a quelques semaines, "Histoire mondiale de France" est déjà un carton en librairie. Cet impressionnant ouvrage collectif a mobilisé, sous la direction de Patrick Boucheron, titulaire de la chaire d’histoire au Collège de France, 122 historiens. Il commence en 34.000 avant JC dans la grotte de Chauvet pour finir en 2015. Il raconte l'histoire de France en 146 dates. Des dates ayant de près ou de loin un lien avec l'étranger. Une Histoire de France qui oublie volontairement des moments clés et qui se concentre sur ce qu'elle doit à ses relations internationales... Un livre joyeux et engagé qui replace l’histoire de notre pays dans le contexte mondial et qui agace, jusqu'à l'Académie Française. « Histoire mondiale de la France » aux éditions du Seuil