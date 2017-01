PenelopeGate : Marc Joulaud, sa famille est à bout  

Et on commence l’émission avec un nouvel épisode du Penelope Gate. Ce matin, et c’est très très rare, trois procureurs et plusieurs policiers se sont rendus à l’Assemblée Nationale. Leur objectif : récupérer des documents qui leur permettraient de savoir si oui non Pénélope Fillon a bénéficié d’un emploi fictif. Ca, c’est pour l’enquête à Paris. Direction maintenant Sablé sur Sarthe, le fief de François Fillon. On retrouve Valentine Oberti en duplex.