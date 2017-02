PenelopeGate - Retailleau : "service après-vente, bonjour..."  

François Fillon, épisode 3 mille 842. Celui qui, il n’y a pas si longtemps, se voyait déjà à Matignon fait le service après vente : Bruno Retaillot, L'ex-futur Premier Ministre de François Fillon est à bout de fiches bristol pour défendre son ex-futur Président. Il n’est, comme on dit, plus « audible ». Il parle mais on écoute plus…Ca vous est tous arrivé… Mais si ! Comment on s’aperçoit que quelqu’un n’est plus audible ?