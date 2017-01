Ce soir on accueille Peter Peter, un québécois ! Il a 32 ans et compose des chansons pop très 80’s. Il est là ce soir avec son nouveau titre. Voici Peter Peter avec "Loving game ». Son nouvel album « Noir Eden » sort le 3 février et il sera en concert au Café de la Danse à Paris le 28 Février. Rendez vous sur Mytf1.fr pour un second titre après l’émission.