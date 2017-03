On reçoit ce soir l’auteur d’un best-seller pas comme les autres. Ecoutez bien… C’est un livre qui cartonne partout dans le monde et qui parle… des arbres… Ca s’appelle « La vie secrète des arbres ». Selon ce livre : Les arbres ont des sentiments et ils communiquent… Voici l’auteur de ce livre dément : Peter Wohlleben… « La vie secrète des arbres » - Ed. des Arènes- en librairie