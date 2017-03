Il a un nom … « doudou ». Mais il peut le porter… « Petit Biscuit ». Petit Biscuit fait de l’électro, il a 17 ans, et vous connaissez sa musique. Ce clip a été vu plus de 24 millions de fois sur Youtube et écouté plus de 120 millions de fois sur Spotify…Voici du Made in France.Voici Petit Biscuit.