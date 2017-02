Le Petit Q - Harrison Ford a encore eu chaud aux ailes !  

Tous les jours Willy Papa passe au crible l'actualité people, fail de célébrité, remise de trophée, les do et don't des red carpets, le Petit Q ne laisse rien passer aux People. Au programme ce soir, le nouvel atterrissage mouvementé du célèbre acteur Harrison Ford, décidément plus à l'aise dans son Faucon Millénium que dans le cockpit de son jet privé, il a frôlé la catastrophe en manquant de peu la collision avec un Boeing 737 en stationnement sur le tarmac de l'aéroport d'Orange, en Californie.