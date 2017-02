Le Petit Q - La grosse poilade des Late Shows américains  

Tous les jours Willy Papa passe au crible l'actualité people, fail de célébrité, remise de trophée, les do et don't des red carpets, le Petit Q ne laisse rien passer aux People. Au programme ce soir : un focus sur l'ambiance "grosse marrade" des Late Shows américains. Que du beau monde cette semaine ! Denzel Washington, Kate Upton, bref : que des artistes beaux et cool...Cette semaine, ils sont tous repartis avec des bleus Extrait de Quotidien - Vendredi 17 février 2017