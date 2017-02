Le Petit Q : Adèle plus forte que Beyoncé  

Hier soir avait lieu la prestigieuse cérémonie des Grammys, l'équivalent en plus glamour, en plus star, en plus people de nos Victoires de la Musique. Dans le très attendu duel qui opposait Adele et Beyoncé, c'est l'anglaise qui est sorti vainqueur avec 5 trophées. Pas de prix pour les français de Gojira, mais une prestation très remarquée des Daft Punk avec The Weeknd. Willy Papa revient en long et en large sur la cérémonie.