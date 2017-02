Le Petit Q : Isabelle Huppert bientôt dans Transformers ?  

Tous les jours Willy Papa nous donne des nouvelles des people, des stars, des starlettes et des red carpet les plus glamour. Aujourd'hui Willy Papa nous fait le bilan d'une semaine de Late Show américain. Au programme Robert de Niro en deuil après l’élection de Trump, Joe Jonas réveil le public américain, Emma Stone probable oscarisé pour Lalaland voir la vie en rose, la présentatrice la plus langue de vipère du PAF américain et Isabelle Huppert en opération séduction.