Les Kid Choice Awards c'est un peu les César pour les kids des Etats-Unis, on y retrouve des stars comme John Cena, Mariah Carey ou Gwen Stefani,on gagne des trophées et on entend des discours plus ou moins inspirés et inspirants. La différence c'est que ca crie beaucoup, qu'on s'y déguise en Schtroumpfs, qu'on arrive sur scène en toboggan.