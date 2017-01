Le Petit Q : Shia Labeouf soutenu par Le Petit Q  

C'est le fil rouge du Petit Q, le livestream de Shia Labeouf qui devra tourner 24h/24 et cela pendant quatre ans. "He will not divide us". Une ambiance un peu hippie, très peace and love et très innofensive. malheureusement le dispositif a attiré les supporters de Trump et autres provocateurs d’extrême droite. Résultat l'acteur a été arrêté pour agression devant la camera de sa webcam, relâché il a pu voir le soutient de l'équipe du Petit Q.