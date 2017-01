Elles étaient nombreuses les stars à participer et soutenir la Women's March Global, le Petit Q de Willy Papa revient sur cette marée rose qui a envahie les rues de Washington, une marche militante, fière et non-violente pour le respect des femmes et l'égalité de droits et de salaire entre elles et les hommes. Mais c'est aussi une énorme manifestation contre Donald Trump.