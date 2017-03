Le Petit Q - "Les stars se tatouent car elles sont bourrées" !  

Les stars sont comme nous, elles se tatouent aussi ! Vous souveniez vous de Justin Bieber à l'époque de "Baby" ? Il n'avait AUCUN tatouage, aujourd'hui ce n'est plus tout à fait le cas, vous allez le voir ! Saviez-vous que Lady gaga ou encore Rihanna ont dissimulés leurs tatouages en rencontrant les princes Albert et Harry ? Autre anecdote, vous saurez pourquoi Kim Kardashian est CONTRE le tatouage, et sa justification vous surprendra ! Le Petit Q nous explique tout !