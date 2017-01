Le petit Q - Quotidien dans le livestream de Shia Labeouf  

Au programme du Petit Q de Willy Papa en cette veille de Weekend : Shia Labeouf. Hier vous avez peut-être raté le Petit Q à New-York. Eh ben, sachez que nous aussi, on a participé à la performance de Shia labeouf. On l’a même suivi lorsqu’il a été relâché par la Police. Petit rappel, Shia s'est fait arrêter en direct. On a tous pu suivre cette arrestation grâce à la caméra. Une caméra qui filme depuis 7 jours en direct le même message adressé à Donald Trump . Une caméra presque aussi connue que la Joconde.