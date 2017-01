Eric et Quentin sont à l’Alpe D’Huez où se tient le Festival International du film de comédie. L'occasion pour eux, de nous passer le bonjour et de nous présenter ce célèbre festival. Hier ils avaient décidé de s’incruster lors de la cérémonie d'ouverture avec Omar Sy, aujourd'hui c'est l'inverse, c'est Pierre Richard qui s'incruste sur le duplex d'Eric et Quentin