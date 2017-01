La playlist de Tkay Maidza  

Quand on pense « rap », on pense « rappeurs », alors qu’il faudrait aussi penser « rappeuses » ! Dans la lignée de MIA ou d’Azelia Banks, Tkay Maidza est en train de s’imposer comme une figure majeure du rap mondial. L’Australienne de 20 ans était sur la scène de Quotidien cette semaine pour chanter « Simulation ». En coulisses, nous lui avons demandé quelles ont été ses influences depuis son enfance. Et entre Drake, Kid Cudi et Kanye West se cache… Céline Dion !