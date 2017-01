Yelle est de retour, et sa musique est toujours aussi pop, fraîche et barrée. Avec l’humoriste américain déjanté Nathan Barnatt, elle est venue présenter son nouveau single « Ici et maintenant » sur la scène de Quotidien. En coulisses, nous lui avons demandé quels sons rythmaient ses journées. De Richard Gotainer au pianiste Keith Jarrett, voici la playlist musicale de Yelle !