Le point Fashion week du jour est encore sponsorisé par Jean-Michel Aphatie... Jean- Michel Aphatie qui a tendance à pencher quand il prend des photos… Nous étions aux défilés Hermès, Léonard et Balmain. Aujourd'hui, nous posons cette question : POURQUOI ? WHY ? WARUM ? Pourquoi croise-t-on des jumeaux à TOUTES les Fashion week ? /Et enfin, que pense Thomas Dutronc du « Nikki Minaj gate » ?