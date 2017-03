Point Fashion J'adore : Y'a des questions qui fâchent  

La Fashion week s’est terminée hier. Et nous avons trouvé le duo le plus classe possible de la clôturer…. C’est le bouquet final ! Clémence Majani était chez Chanel et Louis Vuitton… On a croisé ce monsieur qu’on connaît pas…Chez Agnès B en revanche, on a reconnu Hercule Poirot. On a aussi vu un petit lapinou choupinou…Un lapinou qui a pu faire coucou à toute sa famille accrochée sur le dos de la dame qui passait juste au dessus. On adooore mélanger Fashion et politique donc on a posé cette question.