Les policiers réagissent à l'affaire Théo  

Azzedine Ahmed-Chaouch était à Bobigny pour suivre la manifestation qui a dégénéré. Il y est retourné aujourd'hui au coté de policiers. C'est devant le tribunal de Bobigny, trois jours après les violences, pour constater les dégâts, que Quotidienne a recueilli le point de vue Samir, 40 ans. Il a été brigadier pendant 10 ans en Seine-Saint-Denis et il connaît bien cette tension quotidienne, entre jeunes de quartiers et forces de l'ordre. Quotidien est retournés avec lui, aussi sur la fameuse passerelle, là où avaient commencé les affrontements entre les policiers et certains jeunes.