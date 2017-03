Le Président Hollande s'écoute au second degrès  

Il y a un qui est cool en ce moment, c'est François Hollande on sait pas ce qu’il nous prépare, mais c’est suspect.Le Président Hollande ne se voile pas la face, donc ne nous la voilons pas non plus : étant donné qu’il est moins audible, on a l’impression qu’il se lâche un peu plus… Et du coup, nous, c’est là qu’on arrive. Il faut toujours l’écouter au second degrés. A Libourne, on pouvait penser qu'il regrettait, à Saint-Denis on a cru qu'il défendait son quinquennat et Aubervilliers il a joué la carte de l'incompris.