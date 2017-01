Primaire de Gauche - Arnaud Montebourg, la vraie claque  

Yann Barthès revient aujourd'hui sur les résultats de la Primaire de Gauche, les journalistes de Quotidien étaient sur place, aux QG des candidats pour suivre la réaction des gagnants et aussi des perdants. Valentine Oberti était elle au QG d'Arnaud Montebourg, celui qui s'est longtemps cru comme l'homme providentiel de la Primaire a très vite déchanté. Abandonné par ses militants visiblement déprimés et résignés, celui que l'on connait comme affable et plutôt bavard s'est contenté du minimum auprès des journalistes...