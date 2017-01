Primaire de Gauche - Benoit Hamon en mission : rassemblement  

Hier c'était le deuxième tour de la Primaire socialiste, une deuxième sans vraiment de suspens, où Benoit Hamon a été facilement élu. Camille Crosnier était elle chez Benoit Hamon où l'on avait vu plus grand que la péniche du premier tour. Après les félicitations, le plus dur arrive déjà pour le nouveau candidat du PS, faire l'union de la gauche et rassembler les pro-Valls. Une mission qui s'annonce ardue tant le désamour entre les deux camps était plus que palpable.