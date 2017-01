Primaire de Gauche - Benoit Hamon soutenu par Edward Snowden  

Les équipes de Quotidien étaient dans les QG des soutiens de chaque candidat. Azzedine Ahmed-Chaouch était lui à la Bellevilloise, une célèbre salle de concert de l'Est Parisien où de très nombreux militants et de très nombreux journalistes s'étaient réunis. Pas de cohue cette fois ci mais une découverte, Bastien Richet, le chauffeur de salle, trésorier de Benoit Hamon. Un cheville ouvrière multicarte qui assure les interviews. Plutôt poli en on, il est plus féroce en off quand il parle de Valls et de ses soutiens. de son coté Benoit Hamon s'est découvert un nouveau soutien : Edward Snowden.