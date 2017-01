Primaire de Gauche - des chiffres bidonnés ?  

Ils étaient sept candidats à la Primaire de la Gauche, ils ne sont plus que deux. Hier soir Benoit Hamon et Manuel Valls sont arrivés en tête. Avant de faire un tour des différents QG, l'équipe de Quotidien revient sur les chiffres très obscurs autour de l'election. 1 million, 1,5 million ou plutôt deux millions, les données communiquées par le Parti Socialiste pour mesurer la participation sont plus floues voir complètement faux. Hugo Clément a essayé d'en savoir plus...