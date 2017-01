Primaire de Gauche - le débrief de l'ultime débat  

C'était hier soir, le dernier débat de la Primaire entre Benoit Hamon et Manuel Valls. Même coupe de cheveux, même corpulence, même costume bleu, mais deux visions de la gauche. Si on s'attendait à un Manuel Valls très offensif, c'est un ancien premier ministre apaisé et calme qui a tenté de mettre en porte à faux les propositions de Benoit Hamon. Un Benoit Hamon qui a utilisé des techniques très personnelles pour faire vaciller son adversaire.