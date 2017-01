Primaire de Gauche - Manuel Valls contre attaque  

Yann Barthès revient aujourd'hui sur les résultats de la Primaire de Gauche, les journalistes de Quotidien étaient sur place, aux QG des candidats pour suivre la réaction des gagnants et aussi des perdants. Hugo Clément était au QG de Manuel Valls. Un QG où les journalistes étaient plus nombreux que les militants. L'ancien Premier Ministre, malgré des chiffres décevants et un ballotage à première vue défavorable, a décidé de taper fort sur son concurrent. Un message offensif très bien relayé par ses soutiens.