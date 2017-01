Juste après le débat, les observateurs tournaient un peu autour du pot… Tour de chauffe, débat feutré, démarrage poussif. Bon alors : si on avait voulu faire une Bande Annonce un peu mensongère du premier débat de la primaire des Socialistes, on aurait fait ça. Et le téléspectateur aurait été déçu. Décryptage des attitudes des sept candidats.