Primaire de Gauche - Un ultime débat tendu ?  

A quelques minutes du dernier débat de la primaire de Gauche, Quotidien est en duplex avec le trio de journalistes qui auront la charge d'animer le débat entre Benoit Hamon et Manuel Valls. Alexandra Bensaïd, Gilles Bouleau et David Pujadas reviennent en direct du Studio 103 de la Plaine Saint-Denis, sur l'ambiance et les enjeux de cet ultime débat, mais aussi sur la défiance de plus en plus grande entre les politiques, les citoyens et les politiques.