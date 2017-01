Primaire de Gauche - Vincent Peillon fait jouer le suspens  

Yann Barthès revient aujourd'hui sur les résultats de la Primaire de Gauche, les journalistes de Quotidien étaient sur place, aux QG des candidats pour suivre la réaction des gagnants et aussi des perdants. Paul Larrouturou était au QG de Vincent Peillon, le 4e homme de cette élection. Pour l'ambiance on repassera, mais aussi pour les infos. Vincent Peillon n'a en effet communiqué sur aucune consigne de vote, et cela malgé un discours de plus de 7 minutes....