Le programme de Peillon : Trop de priorités tue la priorité  

Il a présenté son programme hier matin, au même moment que Manuel Valls, c’est ce dont ont parlé tous les journalistes… Il devait commencer la présentation de son programme à 10h, et il est hyper ponctuel puisque il est apparu pile à l’heure. Et on a remarqué qu'il conjuguait très bien la première personne du singulier au futur. On a aussi remarqué qu'il ne savait pas s'arrêter... 1h15 de discours non stop et tous les thèmes y sont passés. Tellement qu’à la fin les journalistes se demandaient comment ils allaient synthétiser tout ça