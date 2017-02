Qui copie la Comm. de Trump, risque le retour de bâton  

Tout mettre sur le dos de la presse semble être un jeu dangereux un peu trumpien. On a relevé quelques similitudes entre l’équipe de comm de Trump et l’équipe de comm de Fillon. Ce jeu dangereux (de tout mettre sur le dos de la presse), les américains le vivent avec quelques mois d’avance. Sauf qu’à un moment donné… Le retour de bâton naturel. Kellyan Connway est la conseillère comm du président Trump. Hier sur CNN, on a assisté à un retour de bâton un peu naturel. S’en remettra t elle ?