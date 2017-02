Paris n'est plus Paris. c’est le Président orange qui le dit. Son pote y allait tous les étés. Ben dis donc, il devait sacrément se faire chier … Tout est fermé en août. Depuis les attentats, Paris n’est plus Paris. Alors, première réaction : merde, on s’en était pas aperçu…Et deuxième réaction… On sort notre micro et on va au bout de la rue.